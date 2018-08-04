Салон эротического массажа для мужчин в Санкт-Петербурге предлагает комплексную услугу, выполняемую одной или несколькими девушками. Массажистка и клиент обнажены, задействуется руки, грудь, ягодицы и иные части женского тела. Такой массаж не подразумевает половой контакт.

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Визит в салон Yes Boss погружение в таинственный мир чувственного удовольствия. Мы приготовили программы для искушённых посетителей и новичков, Вас ждёт удивительный эромассаж в Санкт-Петербурге, интимная атмосфера, первоклассный сервис.