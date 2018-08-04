Салон эротического массажа для мужчин в Санкт-Петербурге предлагает комплексную услугу, выполняемую одной или несколькими девушками. Массажистка и клиент обнажены, задействуется руки, грудь, ягодицы и иные части женского тела. Такой массаж не подразумевает половой контакт.

 

Содержание:

  1. Топ-услуги салона "Yes Boss" (Санкт-Петербург);
  2. Особенности массажа для мужчин, для женщин и для пар;
  3. Наши массажистки;
  4. Чем отличаются различные программы массажа;
  5. Как работает наш массажный салон в СПб;
  6. Пять причин посетить массаж уже сегодня;
  7. Онлайн-запись

Визит в салон Yes Boss погружение в таинственный мир чувственного удовольствия. Мы приготовили программы для искушённых посетителей и новичков, Вас ждёт удивительный эромассаж в Санкт-Петербурге, интимная  атмосфера, первоклассный сервис.

Топовые услуги:

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Хит

Классический массаж

пол часа

3000

Классический массаж

Данная услуга — это обще укрепляющая процедура с минимальным налетом эротики. Она рекомендована новичкам, ценителям здорового образа жизни и искушенным гостям. Программа усиливает кровоток, снимает стресс, улучшает настроение.

 

Базовая продолжительность – пол часа. По просьбе клиента возможно расширение сеанса до часа и даже двух.

 

Классические решения прекрасно комбинируются с прочими программами эротического массажа. Они могут присутствовать в начале, середине и конце мероприятия. Для получения наибольшего удовольствия рекомендуется дополнить сеанс свечами и ароматическими маслами.

 

Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно

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Хит

Эротический массаж

пол часа

3000

Эротический массаж

Сеанс эротического массажа — это незабываемое приключение в компании обворожительных девушек. Ты погрузишься в пучину блаженства, познакомишься с новыми, запретными наслаждениями. Каждый сеанс обладает собственным шармом, позволяет испытать восхищение и удивительные эмоции.

Массажистки YES BOSS обеспечивают профессиональное проведение процедур. Они учитывают предпочтения клиентов, безупречно исполняют элементы программы. В ассортименте девушки на любой вкус. Подобрать подходящего мастера удастся самым требовательным гостям.

Разнообразить эротические приключения помогут свечи и ароматические масла. Ты также можешь заказать приватный танец, ПИП-и Лесби-ШОУ.

Отдых в салоне снимает все нравственные преграды, гарантирует полноценную релаксацию и неподдельное возбуждение.

Заказать услуги эротического массажа:

Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно

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Хит

Академия удовольствия 6 рук

2 часа

15000

Академия удовольствия 6 рук

Комплексная процедура с участием 3 девушек. Ты сможешь утонуть в женских ласках, испытать невероятное удовольствие от прикосновений сексуальных спутниц.

Дамы подарят незабываемые эмоции, помогут отвлечься от накопившихся проблем, создадут неповторимую атмосферу легкости и шарма. Каждое их касание найдет яркий отклик в твоем теле.

Массажные мероприятия длятся 120 минут, продлеваются по просьбе клиента. Для получения наивысшего наслаждения возможно использование дополнительных аксессуаров и услуг, расширяющих грани дозволенного.

Академия удовольствия в 6 рук удивительный массаж для взрослых – одна из лучших программ салона YES BOSS. Она поможет почувствовать себя владельцем гарема, подарит массу приятных моментов. Уверены, Ты не будешь разочарован.

Заказать услугу мастеров:

Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно

незабываемые фантазии массаж
Хит

Незабываемые фантазии в 4 руки

1/1.5 часа

8000/10000

Незабываемые фантазии в 4 руки

Яркие приключения с воздействием на интимные зоны. Неповторимый релакс, позволяющий забыть о сложностях и проблемах. Удивительный выброс эмоций, дарящий неподдельное удовольствие от близости с женщиной.

Программа ориентирована на искушенных гостей, которым мало общества одной красотки. Она позволяет погрузиться в сладостный плен к двум обворожительным массажисткам. Девушки подарят расслабляющуюся волну, растекающуюся по всему телу, позволят прикоснуться к самым скрытым желаниям.

«Незабываемые фантазии» полны приятных сюрпризов. Они порадуют искушенных гостей неожиданными событийными поворотами, удивят новичков увлекательными действиями.

Продолжительность процедуры составляет 1 час либо 1,5 часа. Предусмотрена возможность замены массажисток с целью внесения разнообразия в программу. Пригласить новых девушек можно во время и с феерическим окончанием закончить сеанса.

Салон для мужчин:

Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно

массаж для двоих партнеров
Хит

Массаж для пары

1 час

12000

Массаж для пары

Удивительное предложение для всех влюбленных. Парные программы проводятся в одном номере, в них участвует два клиента и две массажистки. Процедуры позволяют раскрыть новые грани отношений. С их помощью можно подготовить незабываемый сюрприз, загладить свою вину после ссоры.

В процессе такого приключения участники могут меняться массажистками. Это увеличивает накал страстей, способствует знакомству с полной палитрой ощущений.

Девушки, организующие программу, хорошо владеют западными и восточными техниками. Они способны доставить истинное удовольствие женщинам и мужчинам, превращают каждый сеанс в незабываемое эротическое приключение.

Порадуй свою вторую половинку, заказав массаж для пары. Уверены, она будет в восторге!

 

Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно

массаж с госпожой
Хит

Госпожа

1 час

7000

Госпожа

Отдых с участием госпожи подойдет всем ценителям БДСМ-наслаждений. Он может выступать в качестве дополнительной и самостоятельной программы, позволяет прикоснуться к запретным фантазиям и низменным удовольствиям.

В процессе мероприятия используются плетки, страпоны и латексные наряды. Каждое действие массажистки находит отклик в теле клиента. При необходимости могут применяться дополнительные опции, связанные с доминированием, подчинением, а также общим отдыхом.

Госпожа строга и непреклонна. Она заставит тебя повиноваться, обеспечит выполнение самых непристойных желаний.

 

Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно

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Эротический массаж для мужчин

Все салоны, различаются манерой подачи, степенью насыщенности и перечнем выполняемых услуг. 

Особенности массажа для мужчин

  • Безудержная страсть - Программа с интенсивными и насыщенными действиями, голый массаж. Данный вид массажа стимулирует мощный выброс тестостерона, позволяют почувствовать прилив сил и энергии.
  • Множественное воздействие   Гость может менять массажисток, делая процедуру максимально разнообразной.
  • Огромное число программ - Эротический массаж для мужчин включает расслабляющие мероприятия, легкий флирт, предварительные ласки и игры, наполненное эротикой и возбуждением.

Особенности массажа для девушек

  • Особая чувственность и нежность - Программы переполнены едва уловимыми касаниями, действия массажистки находят яркий отклик в теле клиентки.
  • Неторопливость - Позволяет насладиться каждым мгновением, проведенным в салоне, увеличить чувственную составляющую помогают масла и фрукты, помещение наполняется тонкими нотками возбуждающими ароматами.

Каждый посетитель найдет в салоне эротического массажа "YesBoss", что то свое. Мы сделаем все возможное, чтобы проведенное в студии время оставило приятные и насыщенные воспоминания.

Чем различаются программы, доступные посетителям?

Программы эротического массажа имеют ряд отличия.

  • Продолжительность - Длительность мероприятия определяется индивидуально, новичкам рекомендуется заказать эро массаж на 30 минут это позволит ознакомиться с особенностями программы, упростит подбор подходящего решения. Для искушенных гостей предусмотрены 2-часовые процедуры, дарящие наивысшее наслаждение.
  • Применяемая техника - Посетителям доступен Нуру массаж, классический массаж, тайский эротический массаж. Девушки могут комбинировать техники для достижения максимального эффекта.
  • Количество участниц - Интимный массаж выполняется силами 1-3 массажисток. В последнем случае клиент почувствует себя арабским шейхом, утопающим в женских ласках.
  • Наличие дополнений - Расширить удовольствие от интим-массажа помогут вспомогательные масла для кожи, возбуждающие наряды, благовония. Для поклонников особых наслаждений предусмотрены аксессуары, дарящие доступ к запретным удовольствиям.

Подобрать подходящую процедуру помогут администраторы салона. Они проинформируют об особенностях программ, расскажут о нестареющей классике и новинках, которые стоит попробовать.

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Отличия массажа от прочих ночных развлечений

Салон Yes Boss расположенный в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте, гарантирует качественный и безопасный отдых от мастеров эротического массажа. Предлагаемые услуги дарят неподдельную релаксацию, изобилуют яркими и насыщенными эмоциями.

Преимущества массажа в сравнении с "Жрицами любви":

  • эротик массаж дарит не меньшее наслаждение;
  • массажистки ухожены, красивы и опрятны;
  • эро массаж обходится дешевле;
  • массажные мероприятия включают классические техники, что оказывает положительное влияние на здоровье.

Преимущества эромассажа перед стриптизом:

  • стриптиз вызывает возбуждение, но не дарит удовольствие;
  • массаж позволяет взаимодействовать с различными частями тела девушки;
  • Массажистки и стриптизерши одинаково красивы. Выбрать девушку, отвечающую имеющимся предпочтениям, удастся любому посетителю.
  • Заказать стриптиз можно и в массажном салоне, танец входит в программу или оплачивается отдельно.

Яна

Параметры эромассажистки

Возраст: 19 лет,

Грудь: 3-го размера,

Рост: 169 см,

Вес: 50 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить

Юлия

Параметры эромассажистки

Возраст: 18 лет,

Грудь: 2-го размера,

Рост: 170 см,

Вес: 53 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить

Татьяна

Параметры эромассажистки

Возраст: 18 лет,

Грудь: 3-го размера,

Рост: 165 см,

Вес: 48 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить

София

Параметры эромассажистки

Возраст: 22 года,

Грудь: 2-го размера,

Рост: 165 см,

Вес: 52 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить

Ольга

Параметры эромассажистки

Возраст: 20 лет,

Грудь: 3-го размера,

Рост: 169 см,

Вес: 51 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить

Надежда

Параметры эромассажистки

Возраст: 21 год,

Грудь: 1-го размера,

Рост: 172 см,

Вес: 52 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить

Мария

Параметры эромассажистки

Возраст: 19 лет,

Грудь: 2-го размера,

Рост: 167 см,

Вес: 49 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить

Марина

Параметры эромассажистки

Возраст: 23 года,

Грудь: 2-го размера,

Рост: 165 см,

Вес: 50 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить

Кристина

Параметры эромассажистки

Возраст: 19 лет,

Грудь: 3-го размера,

Рост: 161 см,

Вес: 50 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить

Виктория

Параметры эромассажистки

Возраст: 24 года,

Грудь: 4-го размера,

Рост: 168 см,

Вес: 52 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить

Вероника

Параметры эромассажистки

Возраст: 20 лет,

Грудь: 3-го размера,

Рост: 167 см,

Вес: 50 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить

Анна

Параметры эромассажистки

Возраст: 21 год,

Грудь: 3-го размера,

Рост: 165 см,

Вес: 51 кг

от 4000 руб./час круглосуточно
+7 (812) 330... Позвонить
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