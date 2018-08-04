Салон эротического массажа для мужчин в Санкт-Петербурге предлагает комплексную услугу, выполняемую одной или несколькими девушками. Массажистка и клиент обнажены, задействуется руки, грудь, ягодицы и иные части женского тела. Такой массаж не подразумевает половой контакт.
Содержание:
- Топ-услуги салона "Yes Boss" (Санкт-Петербург);
- Особенности массажа для мужчин, для женщин и для пар;
- Наши массажистки;
- Чем отличаются различные программы массажа;
- Как работает наш массажный салон в СПб;
- Пять причин посетить массаж уже сегодня;
- Онлайн-запись
Визит в салон Yes Boss погружение в таинственный мир чувственного удовольствия. Мы приготовили программы для искушённых посетителей и новичков, Вас ждёт удивительный эромассаж в Санкт-Петербурге, интимная атмосфера, первоклассный сервис.
Топовые услуги:
Классический массаж
пол часа
3000 ₽
Классический массаж
Данная услуга — это обще укрепляющая процедура с минимальным налетом эротики. Она рекомендована новичкам, ценителям здорового образа жизни и искушенным гостям. Программа усиливает кровоток, снимает стресс, улучшает настроение.
Базовая продолжительность – пол часа. По просьбе клиента возможно расширение сеанса до часа и даже двух.
Классические решения прекрасно комбинируются с прочими программами эротического массажа. Они могут присутствовать в начале, середине и конце мероприятия. Для получения наибольшего удовольствия рекомендуется дополнить сеанс свечами и ароматическими маслами.
Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно
Эротический массаж
пол часа
3000 ₽
Эротический массаж
Сеанс эротического массажа — это незабываемое приключение в компании обворожительных девушек. Ты погрузишься в пучину блаженства, познакомишься с новыми, запретными наслаждениями. Каждый сеанс обладает собственным шармом, позволяет испытать восхищение и удивительные эмоции.
Массажистки YES BOSS обеспечивают профессиональное проведение процедур. Они учитывают предпочтения клиентов, безупречно исполняют элементы программы. В ассортименте девушки на любой вкус. Подобрать подходящего мастера удастся самым требовательным гостям.
Разнообразить эротические приключения помогут свечи и ароматические масла. Ты также можешь заказать приватный танец, ПИП-и Лесби-ШОУ.
Отдых в салоне снимает все нравственные преграды, гарантирует полноценную релаксацию и неподдельное возбуждение.
Заказать услуги эротического массажа:
Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно
Академия удовольствия 6 рук
2 часа
15000 ₽
Академия удовольствия 6 рук
Комплексная процедура с участием 3 девушек. Ты сможешь утонуть в женских ласках, испытать невероятное удовольствие от прикосновений сексуальных спутниц.
Дамы подарят незабываемые эмоции, помогут отвлечься от накопившихся проблем, создадут неповторимую атмосферу легкости и шарма. Каждое их касание найдет яркий отклик в твоем теле.
Массажные мероприятия длятся 120 минут, продлеваются по просьбе клиента. Для получения наивысшего наслаждения возможно использование дополнительных аксессуаров и услуг, расширяющих грани дозволенного.
Академия удовольствия в 6 рук удивительный массаж для взрослых – одна из лучших программ салона YES BOSS. Она поможет почувствовать себя владельцем гарема, подарит массу приятных моментов. Уверены, Ты не будешь разочарован.
Заказать услугу мастеров:
Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно
Незабываемые фантазии в 4 руки
1/1.5 часа
8000/10000 ₽
Незабываемые фантазии в 4 руки
Яркие приключения с воздействием на интимные зоны. Неповторимый релакс, позволяющий забыть о сложностях и проблемах. Удивительный выброс эмоций, дарящий неподдельное удовольствие от близости с женщиной.
Программа ориентирована на искушенных гостей, которым мало общества одной красотки. Она позволяет погрузиться в сладостный плен к двум обворожительным массажисткам. Девушки подарят расслабляющуюся волну, растекающуюся по всему телу, позволят прикоснуться к самым скрытым желаниям.
«Незабываемые фантазии» полны приятных сюрпризов. Они порадуют искушенных гостей неожиданными событийными поворотами, удивят новичков увлекательными действиями.
Продолжительность процедуры составляет 1 час либо 1,5 часа. Предусмотрена возможность замены массажисток с целью внесения разнообразия в программу. Пригласить новых девушек можно во время и с феерическим окончанием закончить сеанса.
Салон для мужчин:
Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно
Массаж для пары
1 час
12000 ₽
Массаж для пары
Удивительное предложение для всех влюбленных. Парные программы проводятся в одном номере, в них участвует два клиента и две массажистки. Процедуры позволяют раскрыть новые грани отношений. С их помощью можно подготовить незабываемый сюрприз, загладить свою вину после ссоры.
В процессе такого приключения участники могут меняться массажистками. Это увеличивает накал страстей, способствует знакомству с полной палитрой ощущений.
Девушки, организующие программу, хорошо владеют западными и восточными техниками. Они способны доставить истинное удовольствие женщинам и мужчинам, превращают каждый сеанс в незабываемое эротическое приключение.
Порадуй свою вторую половинку, заказав массаж для пары. Уверены, она будет в восторге!
Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно
Госпожа
1 час
7000 ₽
Госпожа
Отдых с участием госпожи подойдет всем ценителям БДСМ-наслаждений. Он может выступать в качестве дополнительной и самостоятельной программы, позволяет прикоснуться к запретным фантазиям и низменным удовольствиям.
В процессе мероприятия используются плетки, страпоны и латексные наряды. Каждое действие массажистки находит отклик в теле клиента. При необходимости могут применяться дополнительные опции, связанные с доминированием, подчинением, а также общим отдыхом.
Госпожа строга и непреклонна. Она заставит тебя повиноваться, обеспечит выполнение самых непристойных желаний.
Санкт-Петербург, +7 (812) 330-11-98 круглосуточно
Эротический массаж для мужчин
Все салоны, различаются манерой подачи, степенью насыщенности и перечнем выполняемых услуг.
Особенности массажа для мужчин
- Безудержная страсть - Программа с интенсивными и насыщенными действиями, голый массаж. Данный вид массажа стимулирует мощный выброс тестостерона, позволяют почувствовать прилив сил и энергии.
- Множественное воздействие Гость может менять массажисток, делая процедуру максимально разнообразной.
- Огромное число программ - Эротический массаж для мужчин включает расслабляющие мероприятия, легкий флирт, предварительные ласки и игры, наполненное эротикой и возбуждением.
Особенности массажа для девушек
- Особая чувственность и нежность - Программы переполнены едва уловимыми касаниями, действия массажистки находят яркий отклик в теле клиентки.
- Неторопливость - Позволяет насладиться каждым мгновением, проведенным в салоне, увеличить чувственную составляющую помогают масла и фрукты, помещение наполняется тонкими нотками возбуждающими ароматами.
Каждый посетитель найдет в салоне эротического массажа "YesBoss", что то свое. Мы сделаем все возможное, чтобы проведенное в студии время оставило приятные и насыщенные воспоминания.
Чем различаются программы, доступные посетителям?
Программы эротического массажа имеют ряд отличия.
- Продолжительность - Длительность мероприятия определяется индивидуально, новичкам рекомендуется заказать эро массаж на 30 минут это позволит ознакомиться с особенностями программы, упростит подбор подходящего решения. Для искушенных гостей предусмотрены 2-часовые процедуры, дарящие наивысшее наслаждение.
- Применяемая техника - Посетителям доступен Нуру массаж, классический массаж, тайский эротический массаж. Девушки могут комбинировать техники для достижения максимального эффекта.
- Количество участниц - Интимный массаж выполняется силами 1-3 массажисток. В последнем случае клиент почувствует себя арабским шейхом, утопающим в женских ласках.
- Наличие дополнений - Расширить удовольствие от интим-массажа помогут вспомогательные масла для кожи, возбуждающие наряды, благовония. Для поклонников особых наслаждений предусмотрены аксессуары, дарящие доступ к запретным удовольствиям.
Подобрать подходящую процедуру помогут администраторы салона. Они проинформируют об особенностях программ, расскажут о нестареющей классике и новинках, которые стоит попробовать.
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Отличия массажа от прочих ночных развлечений
Салон Yes Boss расположенный в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте, гарантирует качественный и безопасный отдых от мастеров эротического массажа. Предлагаемые услуги дарят неподдельную релаксацию, изобилуют яркими и насыщенными эмоциями.
Преимущества массажа в сравнении с "Жрицами любви":
- эротик массаж дарит не меньшее наслаждение;
- массажистки ухожены, красивы и опрятны;
- эро массаж обходится дешевле;
- массажные мероприятия включают классические техники, что оказывает положительное влияние на здоровье.
Преимущества эромассажа перед стриптизом:
- стриптиз вызывает возбуждение, но не дарит удовольствие;
- массаж позволяет взаимодействовать с различными частями тела девушки;
- Массажистки и стриптизерши одинаково красивы. Выбрать девушку, отвечающую имеющимся предпочтениям, удастся любому посетителю.
- Заказать стриптиз можно и в массажном салоне, танец входит в программу или оплачивается отдельно.
Параметры эромассажистки
Возраст: 19 лет,
Грудь: 3-го размера,
Рост: 169 см,
Вес: 50 кг
Параметры эромассажистки
Возраст: 18 лет,
Грудь: 2-го размера,
Рост: 170 см,
Вес: 53 кг
Параметры эромассажистки
Возраст: 18 лет,
Грудь: 3-го размера,
Рост: 165 см,
Вес: 48 кг
Параметры эромассажистки
Возраст: 22 года,
Грудь: 2-го размера,
Рост: 165 см,
Вес: 52 кг
Параметры эромассажистки
Возраст: 20 лет,
Грудь: 3-го размера,
Рост: 169 см,
Вес: 51 кг
Параметры эромассажистки
Возраст: 21 год,
Грудь: 1-го размера,
Рост: 172 см,
Вес: 52 кг
Параметры эромассажистки
Возраст: 19 лет,
Грудь: 2-го размера,
Рост: 167 см,
Вес: 49 кг
Параметры эромассажистки
Возраст: 23 года,
Грудь: 2-го размера,
Рост: 165 см,
Вес: 50 кг
Параметры эромассажистки
Возраст: 19 лет,
Грудь: 3-го размера,
Рост: 161 см,
Вес: 50 кг
Параметры эромассажистки
Возраст: 24 года,
Грудь: 4-го размера,
Рост: 168 см,
Вес: 52 кг
Параметры эромассажистки
Возраст: 20 лет,
Грудь: 3-го размера,
Рост: 167 см,
Вес: 50 кг